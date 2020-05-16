عاجل.. نقل الطبيب المصاب بفقدان البصر للمستشفى الجوي لإجراء فحوصات

قال عبد الله قنيبر، ابن شقيق محمود سامي قنيبر، الطبيب المصاب بفقدان البصر خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم بكفر الشيخ، وأحد مرافقيه، إن الأخير جار نقله الآن إلى المستشفى الجوي، لإجراء بعض الأشعة التشخيصية الدقيقة، ومن ثم سيجري إعادته إلى المركز الطبي العالمي.

وأضاف قنبير لـ"الوطن"، أن المركز العالمي الطبي، لم يتوان لحظة واحدة عن تقديم الدعم للطبيب فور وصوله، مشيراً إلى أن فريقا كاملاً يجري فحوصات مختلفة له، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولي المركز الطبي.

وتابع بأن الأطقم الطبية بالمركز الطبي العالمي تقوم بواجبها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الطبيب محمود سامي أجرى حتى الآن ما يزيد على 5 فحوصات طبية، لافتا إلى أن جار استكمال الفحوصات الدقيقة تمهيدا لإعداد تقرير وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ووصل الطبيب محمود سامي فجر اليوم إلى المركز الطبي العالمي، حيث أجرى فحص أعصاب بقسم الطوارئ قبل صعوده إلى الجناح المخصص له ولأسرته.

وقال سامي لـ"الوطن"، إن الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، استقبله برفقة عدد من أطباء المركز، لافتا إلى أن حالته النفسية والمعنوية مرتفعة، مطالباً الجميع الدعاء له.

وأضاف: "ادعولي نفسي أرجع أشوف ابني، أملي في ربنا وفي أطباء المركز الطبي العالمي كبير، لا أحتاج سوى أن يمن الله عليِّ بإعادة النظر، حتى أرى طفلي يحيى ابن الشهرين والذي رزقني الله به بعد 11 عاماً من الزواج".

أضاف الطبيب، أن فحص العصبية الذي أجراه فور وصوله، مطمئن كما قال له أشقاؤه، وهو راضي بما كتبه الله له: "أنا راضي بقضاء ربنا وانا فداء للوطن، لكن عشمان في كرم الله".

كان الطبيب محمود سامي أصيب بفقدان للبصر خلال أداء عمله نتيجة ارتفاع ضغط الدم، حيث أفاد تقرير صادر عن مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، حصلت "الوطن" على نسخة منه، بأن المريض وصل إليه لا يبصر، وأن العينين وحدقتهما لا تتفاعلان مع الضوء المباشر، فضلا عن وجود ارتشاح بقاع العين بالعصب البصري.

كما أفاد تقرير صادر عن مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، بأن الطبيب التحق بالعمل يوم 1 مايو وتعرض لوعكة صحية يوم 9 مايو حيث كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وارتشاح رئوي وجرى عمل الإسعافات الأولية له ونقله إلى رعاية مستشفى صدر كفر الشيخ.

وأفاد مستشفى صدر كفر الشيخ، بأن الطبيب وصل إليه في الرابعة فجر يوم 9 مايو الجاري، وكان يعاني من اضطرابات في الوعي وحموضة بالدم وجفاف شديد، وفى نفس السياق أرسلت إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة، مذكرة لرئيس الطب العلاجى بوزارة الصحة، تفيد اصابة الطبيب بارتشاح رئوي، وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي، على مقياس "جلاكسو"، وفقدان بصره أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، قرر علاجه على نفقة الدولة، وتواصل معه الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس الوزراء، لإنهاء إجراءت دخوله للمركز الطبي.