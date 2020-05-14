الطبيب الذي فقد بصره يجري فحوصات تمهيدا لنقله لـ"الطبي العالمي"

قال الدكتور محمود سامي قنيبر، أخصائي الحميات الذي فقد بصره خلال أداء عمله بمستشفى العزل ببلطيم، في تصرح خاص لـ"الوطن"، إنه يجرى الآن فحوصات طبية في مركز متخصص بطنطا تمهيدا لنقله للمركز الطبي العالمي يوم السبت المقبل.

وأضاف الطبيب، أنه سيجرى إرسال تقاريره الطبية لمجلس الوزراء ووزارة الصحة، قبل النقل، بالإضافة لنتيجة المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، مقدما الشكر لـ"الوطن" على نشرها قصته وإرسالها لمجلس الوزراء الذي اتخذ قرارات سريعة بشأنه.

وأوضح الطبيب، أنه طلب نقله للمركز الطبي العالمي وهو ما استجاب له مجلس الوزراء، مؤكدا أنه فقد حياته فداءً لمصر، وشرف له فقدان بصره وهو يؤدي عمله ومهامه الوطنية في إنقاذ مرضي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه لم يتردد لحظة في الانتقال لعزل بلطيم ليكون ضمن الفريق الطبي لعلاج المصابين.

وأضاف قنيبر لـ"الوطن"، أن المجهود المبذول من قبل الطاقم الطبي بالمستشفى وارتداء الملابس الواقية طويلاً في الصيام جعله يشعر بضيق تنفس، وأجرى له زملاءه الإسعافات الأولية والأشعة بالمستشفى، وشعر بتحسن قليلاً، إلا أنه بعد دقائق تعرض لوعكة صحية أخرى وهي ضيق في التنفس، فظنوا أنه أصيب بكورونا، لكنه فقد الوعي، وجرى نقله للرعاية المركزة بمستشفى الصدر في كفر الشيخ، وكان فاقداً للوعي ويعاني من إضرابات، وجرى نقله للمستشفى العام، وهناك أجرى تحاليل وأشعات بعد ذهابه لاطباء في عياداتهم الخاصة بالقاهرة والإسكندرية، أجمعوا على فقدان بصره.

وأكد الطبيب، أن ما شاهده من حب واهتمام الناس وعلى رأسهم الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب في كفر الشيخ، أدى لتحسن حالته النفسية: "وقفوا معايا مسابونيش لحظة، الناس دي عملت مجهود غير عادى، وشكرا لكل الناس اللي دعمتني واهتمت بموضوعي، أنا بقول للجميع احنا خدامين للوطن، وشكرا لاستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء".

وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وقال "يونس"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه جار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر بالقاهرة، لعلاجه على نفقة الدولة.

وتابع: "كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورا، إحنا خدامين اللي بيخدمونا".