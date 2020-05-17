حظك اليوم الأحد 17-5-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن أنثى برج الجدي حبها للوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمدك بحرارة المشاعر وباليقظة الذهنية وتهتم بالجميع وتفتنهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير