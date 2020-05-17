جمال شعبان يحذر مرضى القلب من حر الصيف ويقدم نصائح

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري الأمراض القلبية، ومدير معهد القلب السابق، من فصل الصيف، قائلًا إنه دائما ما يشهد عرق وحر وجلطات.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عندما ترتفع درجات الحرارة، يعمل الجسم على الحفاظ على درجات الحرارة الداخلية، وحتى يحدث هذا، يجب أن يعرق لتلطيف درجات الحرارة بالجسم.

وتابع: "مريض القلب إذا تعرض للحر وفقدان السوائل والعرق قد يصاب بهبوط حاد، وبالتالي يجب أن تُعدل الأدوية التي تحصل عليها وأن يتناول كمية سوائل متوازنة مع الفقد".

ونصح شعبان، مرضى القلب بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الصيف، حيث يمكن أن تؤدي إلى حدوث تلف في القلب والمخ أيضًا: "لو سمحت لو عاوز تخرج يبقى لازم في الصباح الباكر أو قبل المغرب، ولو خرجت في الشمس المباشرة البس غطاء رأس زي الكاب".