حظك اليوم الأحد 17-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للسفر، التغيير، والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ادرس خطواتك وحساباتك وابحث عن حلول واقعية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع داعم يدفعك لاتباع أسلوب ودّي وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.