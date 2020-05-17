حظك اليوم الأحد 17-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

من صفات رجل برج الحوت الإبداع، الإحساس، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبؤ بها وتحليلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.