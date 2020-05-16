الطقس السيء يقتل 2 ويحرق 60 نخلة في إسنا

تسببت موجة الطقس السيئ التي شهدتها محافظة الأقصر، اليوم، في احتراق أكثر من 60 نخلة ولافتة إعلانات، وانهيار جدار على مواطن لقي مصرعه فى الحال، ومصرع شاب وإصابة زوجته فى سقوط شجرة عليهما بالطريق، وجار رفع آثار العاصفة من الطرق بالمدن والقرى فى الأقصر.

التفاصيل تعود إلى تلقي غرفة العمليات بمدينة إسنا، عدة بلاغات خلال تلك العاصفة، حيث تبين نشوب حريق في قرية الهنادي في 30 نخلة جراء العاصفة، بينما لقي مواطن مصرعه بقرية أصفون المطاعنة نتيجة سقوط جدار عليه ويدعى "جاد.م.أ" 45 سنة، كما نشب حريق وسقطت حوالي 30 نخلة وأعمدة ولافتات بجميع القرى.