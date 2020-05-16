قرى ومدن الأقصر تحتوي آثار العاصفة الترابية

تمكنت الأجهزة المحلية بمحافظة الأقصر من احتواء آثار العاصفة الترابية والرياح الشديدة التي هبت على المحافظة، مساء السبت، حيث قام رؤساء المدن والقرى والأحياء وفرق المتابعة برفع الأشجار والنخيل المتساقط في الطرقات والشوارع.

وفي هذا السياق، فُتحت الطرق أمام المارة في مدن البياضية والأقصر والقرنة والزينية وأرمنت وإسنا والطود، ورُفعت الأعمدة وأسلاك الكهرباء التي سقطت نتيجة لشدة الرياح، وفُصل التيار الكهربائي بالمناطق المتضررة حرصًا على حياة المواطنين.

وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة برفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الآثار المحتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.