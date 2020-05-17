بعد 45 يوم احتجاز بالعزل.. أول محام يصاب بكورونا: الناس بتستهون

"كل يوم كان بيعدي علي كأنه سنة كنت بصلى وأدعى ربنا ليل ونهار أخرج مع كل مسحة كانت بتتاخد مني وتطلع إيجابية كنت بحس بمرار كان نفسي أخرج وأرجع لبيتي وأسرتي من جديد الناس بتستهون به متعرفش قد إيه هو صعب ومش سهل"، بتلك الكلمات بدأ إسلام النجيري، 35 عاما، أول محام يصاب بفيروس كورونا بعد خروجه من العزل بعد قضائه 45 يوما ليعد من أكثر الحالات مكوثا في العزل الصحى.

يروى النجيري تفاصيل إصابته قائلا: لم أختلط بأحد قط فجأة ظهرت علي أعراض غريبة مثل ارتفاع درجة الحرارة، كحة، إحساس بالقيء، إعياء عام، وعليه تواصلت مع مدير الإدارة الصحية وطلب منى الذهاب لمستشفى الصدر وتوجهت بالفعل يوم 1 أبريل وتم إجراء أشعة على الصدر وتبين إصابتي بالتهاب رئوي حاد، وعليه قال الطبيب هنعمل تحليل PCR ومسحة وصورة دم وتم حجزي بمستشفى الصدر لحين ظهور النتيجة بقسم العناية خاصة وأنني مريض " سكر وضغط مرتفع ".

يضيف النجيري قائلا: جاءت النتيجة إيجابية وتم تحويلي لمستشفى العزل بتمى الأمديد وهناك دخلت العناية المركزة لمدة يومين لحين ضبط الضغط والسكر وبعدها تم تطبيق بروتوكول العلاج المتبع في علاج الكورونا المتبع وبصفة مستمرة كان يتم إجراء تحليل صورة دم و PCR مع إجراء أشعة عادية على الصدر.

ويستطرد النجيرى قائلا قبل الإصابة لم أكن قد شاهدت زوجتي وابنتي بسبب وفاة حماي وتواجدها مع عائلتها كما لم أتعامل مع زملائي قبل الإصابة مباشرة بأيام مستطردا حينما علمت بالإصابة حمدت الله لعدم رؤية بنتي حور البالغة من العمر عامين قبل الإصابة كما لم أختلط بأي من أفراد الأسرة.

ووجه النجيري رسالته للمواطنين قائلا: حافظوا على نفسكم وألزموا بيوتكم وأتخذوا الاحتياطات اللازمة من إرتداء كمامات وجوانتيات خاصة وأن بسبب الاستهتار ممكن تخسر عمرك وتخسر حبايبك.

وتابع النجيري قائلا: لو أطول أبوس يد كل ممرض وممرضة ودكتور ودكتورة هقبل أيديهم فلولا وقفتهم لجواري بعد الله واهتمامهم بالمرضى والتغذية والعلاج والسوائل الساخنة باستمرار لما نجوت من تلك المحنة فلم أرَ منهم أحدا تمرد على الظروف الحالية فيعملون ليل نهار لخدمتنا ومنهم من أصيب ومن توفى بسبب الفيروس، مشيرا لخطورة الفيروس بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة ومناعتهم ضعيفة.