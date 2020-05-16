وزير الإسكان يتفقد 4824 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة

عقب تفقده للمشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة دمياط الجديدة، لتفقد مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، وعدد من المشروعات الأخرى بالمدينة.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، جولته بمدينة دمياط الجديدة، بتفقد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع "سكن مصر"، حيث يجرى تنفيذ 1440 وحدة سكنية (60 عمارة)، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 3384 وحدة سكنية أخرى (141 عمارة).

وتجول الوزير بموقع مشروع "سكن مصر" ، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التى تم تشطيبها، موجها بزيادة مسطحات المساحات الخضراء، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بأعلى جودة.