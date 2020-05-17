اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور عدداً من الوزراء والمسؤولين من أعضاء اللجنة، للوقوف على آخر تطورات الفيروس في مصر، والمنحنى الوبائي الخاص به، وتقييم الإجراءات الراهنة التي اتخذت الفترة الماضية، والنظر في إمكانية تجديدها، أو تعديل تلك القرارات خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر، أن تستعرض اللجنة مقترح خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، بعدما انتهى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان من إعداد المقترح، وذلك عقب توجيه رئيس الوزراء، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بشأن الخطة، تمهيدًا لعرضها على اللجنة، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأنها.

ومن المتوقع، أنَّ تناقش اللجنة تطورات الأوضاع الخاصة بشأن الفيروس على أرض الواقع، تمهيدًا لمناقشة عدد من السيناريوهات والإجراءات الخاصة بمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، عقب انتهاء سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020، والذي بمقتضاه تمّ حظر سير حركة المواطنين من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء أي تداعيات محتملة للفيروس، مع غلق المقاهي والكافيهات الوسائل الترفيهية، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات المُقررة بموجب بنود هذا القرار، وتعليق النشاط الرياضي، وغيرها من الإجراءات.

وحسب قرار مدبولي؛ فإن القرارات من المُقرر أن تسري حتى نهاية شهر رمضان المعظم، فيما أن هناك قرارات تسري "حتى إشعار آخر"، مثل قرارات تعليق الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، وتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، وتعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية.

وحسب "مصادر، لم يتحدد حتى الآن موعد إعلان القرارات الجديدة، عقب اتخاذها والاستقرار عليها، إلا أن المرات الثلاث الماضية لتطبيق قرارات مجابهة مخاطر الفيروس، سبقها التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، وعرض القرارات على مجلس الوزراء، الذي ينعقد عادة في الأيام الأخيرة من كل أسبوع، والجهات المختصة، والتنسيق مع مجلس المحافظين بخصوصها.

إلا أن المصادر شددت على أنَّ أي قرارات ستتخذ سيتمّ إعلانها بشكل رسمي، وأنَّه لم يتخذ أي قرارات حتى الآن.

ومن المقرر، أنَّ ينعقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد أيضا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدداً من المسئولين بشأن إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، كما صرح وزير التعليم.

كما سبق أن صرَّح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأنَّ الحكومة ستتخذ قرارها بشأن اتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الدوري من عدمه قبل نهاية شهر مايو الجاري.