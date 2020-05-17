التعليم العالي: خطط الدولة ضد كورونا تشمل الاستعانة بكل الطواقم الطبية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، إن البروتوكول العلاجي المتبع لمصابي فيروس كورونا هو خافض الحرارة مع هيدروكسي كلوروكين كعقار أساسي، بالإضافة على ما تم الحصول عليه من اليابان ويتم استخدامه حاليا، بخلاف استخدام البلازما الدم ومضادات الفيروسات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك البروتوكولات العلاجية يختلف نتائجها من شخص لآخر، وهناك نتائج مبشرة في ذلك الإطار: "نسب الاستجابة مختلفة وشكل العلاج مختلف، وفيه أدوية بتدي نتائج جيدة مع أغلب المرضى"، موضحا أنه وحتى الآن لم تصل مصر لمرحلة الاستعانة بأطباء التكليف أو التدريب أو الأطباء بالمعاش، وهي خطط موضوعة ولا نحتاج إليها في تلك اللحظة.

وأكد أن الدولة تخطط دائما لأسوأ الأحوال مع تمني أفضل الأحوال، وخطط الدولة للتعامل مع الجائحة تشمل الاستعانة بكل الطواقم الطبية لتقديم الخبرة للمرض في حال وصلنا للاحتياج، وحتى الآن النظام الصحي المصري قادر على التعامل مع معدلات الإصابة حتى مع وجود خسائر فيما بينهم.