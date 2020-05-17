إيمان الحصري عن التزاحم في العتبة: "ناس كورونا مش في أسلوب حياتهم"

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن الفيديو الذي انتشر مؤخرا لتزاحم مواطنين في منطقة العتبة، هي صورة لا تصح في تلك الفترة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس كورونا: "لا فيه وقاية ولا كمامات ولا كل اللي بنتكلم فيه ليل ونهار، ودول ناس عندهم أسلوبهم الخاص في الحياة، اللي كورونا مش جزء منه".

وأضافت "الحصري"، خلال تقديمها لبرنامجها "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثيرون ممن يتعاملون مع فيروس كورونا، باستهانة لا تجوز في تلك الفترة، لعدم تفشي الفيروس فيما بين المواطنين، موضحة أن إيطاليا قد عانت كثيرا جراء انتشار الفيروس، وبسبب تضافر جهود المواطنين في الالتزام بالحظر في منازلهم سعت مؤخرا لفتح الدولة تحت قيود مشددة".

وتساءلت الإعلامية، عن كيف يكون التصرف مع من لا يكترثون بفيروس كورونا من المصريين: "الحالات بتتزايد، وبيان وزارة الصحة أكد إصابة 491 حالة جديدة، والإجمالي وصل لـ11719".