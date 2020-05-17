مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: لا يوجد عقار للقضاء على كورونا

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن الحديث بوصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقار من شأنه القضاء على فيروس كورونا في 4 أيام هو أمر لم يتم ثبوت حدوثه: "هناك 16 دواء يقوموا بالعمل عليهم، والدواء الأساسي للقضاء على الفيروس هو عقار واحد يصل نسبة التحسن لمستخدميه 31% وهو Remdesivir".

وأضاف "ناصولي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ما يقرب من 20 دواء يتم إجراء بحوثات عليهم في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم تسجيل أي عقار: "مافي علاج"، موضحا أن هناك دراسة تمت على 44 ألف شخص، أثبتت في النهاية بأن 80% منهم أصبحت حالتهم جيدة، و20% منهم حدث لهم تدهور وتوفوا: "العالم يسابق الزمن لإيجاد لقاح فيروس كورونا".

وأكد أنه أنه على الجميع اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا والاهتمام بإرشادات الوقاية كونها العلاج الوحيد المثبت حاليا، مشيرا إلى أن مصابي فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتم إقامة حجر منزلي لهم مع اتخاذ كل الإجراءات التي تنص عليها الدولة، وهناك 80% من المصابيين يتم إيداعهم في منازلهم مدة الـ14 يوما.

وتابع: "اللقاح لازم ياخد على الأقل 12 شهر، وحتى الآن لا يوجد سوى الأدوية التي توقف الفيروس، ويجب اتباع إرشادات الوقاية والانتباه على صحة الأشخاص بشكل دوري، والكحول يقتل الفيروس بنسبة 100% والكلور كذلك في 60 ثانية فقط، والجو الحار والرطوبة من الممكن أن يخففوا حدة فيروس كورونا بشكل كبير".