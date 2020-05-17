عاجل.. النائب العام يوجه بسرعة إنجاز تحقيقات مقتل "الأخرسي" في العريش

قالت النيابة العامة، إن النائب العام يتابع سير التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليه عبد الله الأخرسي، ويوجه بإنجازها.

وأوضحت النيابة، في بيان لها، إن المجني عليه أبلغ نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام قبل وفاته بتعدي البعض عليه بأسلحة بيضاء –تمكن من تحديد أسماء منهم– مُحدثين إصاباته التي توفي متأثرًا بها بعد ذلك.

وعلى إثر ذلك تمكنت تحريات الشرطة من تحديد ثمانية من المتهمين، حيث أكدت المعلومات تشاجُرَ أحدهم –أكثرَ من مرة- مع بعض من أهالي إحدى القبائل هناك لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم، فاتفق المتهمون لذلك فيما بينهم على التعدي على الأهالي بالأسلحة البيضاء، وفي اليوم الذي حددوه هاجموا مساكنهم مُتعدِّين على بعضٍ منهم، وكان من بينهم المجني عليه المتوفى.

قد قررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه؛ لبيان سبب وفاته والإصابات التي كانت به، وقد جرى ضبط بعض من المتهمين اليوم وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.