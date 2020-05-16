المترو: صراف التذاكر أصيب بكورونا أثناء تواجده بمنزله وليس بالعمل

أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن الشركة تتخذ يومياً إجراءاتها الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن صراف تذاكر محطة كوبري القبة أصيب بكورونا بمنزله بعد مخالطة حالة إيجابية خارج نطاق العمل، موضحاً أنه معزول في منزله منذ 15 يوماً ولم يتم السماح له بالعودة إلي العمل بعد شفاءه التام لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالمترو.

وقال المصدر، في تصريحات للوطن، إن الشركة قامت بتعقيم وتطهير كل منافذ بيع التذاكر بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، إضافة إلى تعقيم المكاتب الإدارية، لافتاً إلى أن الشركة تقوم يومياً بقياس حرارة جميع العالمين للتأكد من عدم وجود أى أعراض فيروس كورونا، لمنع انتشار الفيروس بمترو الأنفاق، مؤكداً أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على تنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة لحماية الركاب، وتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر بالقطارات والمحطات وشبابيك التذاكر.

وأضاف المصدر، بأنه في حال ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على أحد العاملين سيتم عزلة مباشرة، وتحويل جميع المخالطين للعزل، للوقاية من تفشي الفيروس بمحطات مترو الأنفاق، مؤكداً أن قطارات مترو الأنفاق تقل يومياً نحو مليون مواطن منذ تطبيق ساعات حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا.