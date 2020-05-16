متعاف من كورونا يحكي تفاصيل تبرعه بالبلازما لإنقاذ المرضى

تحدث عبد العزيز السيد، أحد المتعافين من فيروس كورونا، عن تفاصيل تبرعه بالبلازما لمريض آخر بفيروس كورونا.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه عندما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، طُلب منه التبرع ببلازما الدم لمساعدة الآخرين على الشفاء، مشدداً على أنه لم يتأخر وقبل على الفور أملا فى ألا يعانى أحد ما عاناه من ألم الفيروس القاتل.

وأوضح السيد أنه أجرى بعض الفحوصات الدقيقة قبل أخذ البلازما، مضيفًا: "ربنا يجعلنى سبب فى إنقاذ الآخرين.. مش عاوز حد يعيش الألم اللي مريت بيه".