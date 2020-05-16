الحكومة تحسم حظر العيد وامتحانات الثانوية وتطورات كورونا.. غدا

تحسم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارت المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، غدًا الأحد، وعلى رأسها موقف حظر التجوال في أيام عيد الفطر، وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة.

ومن المتوقع، أن تناقش اللجنة تطورات الأوضاع الخاصة بشأن "الفيروس" على أرض الواقع، تمهيدا لمناقشة عدد من السيناريوهات والإجراءات الخاصة بمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، عقب انتهاء سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020، والذي بمقتضاه يتم حظر سير حركة المواطنين من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرء أية تداعيات محتملة للفيروس، مع غلق المقاهي والكافيهات الوسائل الترفيهية، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات المُقررة بموجب بنود هذا القرار، وتعليق النشاط الرياضي، وغيرها من الإجراءات.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة مقترح خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، بعدما انتهى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان من إعداد "المقترح"، وذلك عقب توجيه رئيس الوزراء، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بشأن "الخطة"، تمهيدا لعرضها على "اللجنة"، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأنها.