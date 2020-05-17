عادل إمام لجمهوره: "مش أنا عيد ميلادى النهاردة"

بحس فكاهي، احتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو من فيلم "السفارة فى العمارة" .

وعلق على الفيديو قائلاً: "مش أنا عيد ميلادي النهاردة".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفلت بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام الـ80، بطرح أغنية خاصة له، وهي من فكرة يسري الفخراني، وغناء محمد كيلاني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي وتوزيع هاني ربيع.

https://www.facebook.com/yahia.hosny.79/videos/133676854288857/

ويذكر أن عادل إمام يشارك فى موسم رمضان بمسلسل "فلانتينو"، والذي تدور أحداثه حول شخصية "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات ‏بينهما ‏مع ‏مغامرة ‏ومفاجآت‎.‎