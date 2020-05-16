"وتحقق الحلم".. 2020 عام أيمن بهجت قمر مع عادل إمام

احتفل الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر بالفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 بطرح أغنية خاصة له بصوت الفنان محمد كيلاني.

يُعد عام 2020 هو أيمن بهجت قمر مع عادل إمام، لقيامه بكتابة مسلسله الجديد فلانتينو الذى يعرض حاليا عبر قناة "دي إم سي" فى أول تعاون رسمي بينهما.

أيمن بهجت قمر يرى أن التعاون مع عادل إمام حلم من أحلامه الذي تمنى تحقيقه، وأشار في تصريحات سابقة إلى أنه حاول كثيرا من قبل العمل معه، ولكن الظروف وقفت حائلا أمام تنفيذ المشروع إلى أن تحقق الحلم بموافقة الزعيم على ورق مسلسل فلانتينو.

ودائما ما يقدم "قمر" الشكر للزعيم لأنه وقف بجواره في مرحلة طفولته وشبابه بعد رحيل والده المؤلف الكبير بهجت قمر، ويفتخر دوما بنشر صورته معه أثناء تلقيه عزاء والده وبجواره عادل إمام.