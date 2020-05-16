عادل إمام.. 80 سنة سينما وسعادة

عاش للفن.. تألق عبر سنوات طويلة من الإبداع، سواء للسينما، المسرح والتلفزيون.. حفر خلالها عادل إمام اسمه بأعماله التي باتت "أيقونة"، وآخرها مسلسل "فلانتينو"، الذي يعرض عبر قناة DMC، والذى يتزامن عرضه مع احتفال الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين، ليمنحه القدر فرحة الاحتفال بعيد ميلاده ونجاح مسلسله الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة سواء على منصة "ووتش إيت" أو من خلال تفاعل الجمهور العربي على منصات التواصل الاجتماعي.

ومايزال الزعيم قادرا على العطاء، متربعا على عرش "الفن" في الوطن العربي، يحفظ جمهوره "إيفيهاته"، يضحك معه، يعشق طلته، ويتأثر بكلامه وأحاديثه، وفي عيد ميلاده الـ 80، وجه عدد كبير من الفنانين رسائلهم للزعيم، عبر "الوطن، منهم هند صبري التي قالت أنها تتمنى أن يكون الزعيم بخير وتتمنى له مليون عام من الصحة والسعادة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تقدم عشر ما قدمه الزعيم، وأنها تتخذه قدوة ومثل أعلى لها.

وقالت ريهام عبد الغفور: "بكون سعيدة مع كل مكالمة من الزعيم للإشادة بعمل فني قدمته"، بينما قال أحمد حلمي إنه يتمنى له الكثير من الأعوام السعيدة، مشيرا إلى أنه مازال يتعلم منه في كل مشهد يراه أمام التليفزيون له.

أما عن الإعلامي اللبناني جورج قرداحي فقال إنه يتشرف بالمعايدة على عادل إمام، لأنه زعيم الوطن العربي بأكمله، متمنيا له مزيدا من الأعوام السعيدة، التي يقدم خلالها أعمالا أكثر لإمتاع الوطن العربي، وقالت إسعاد يونس أن عادل إمام بمثابة شقيق كبير لها متمنية له أعوام كثيرة لأنه نبض الشارع المصري وقوته الناعمة.