غرفة عمليات لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ بسوهاج

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، غرف العمليات والأزمات بالوحدات المحلية والمديريات، ووجه جميع الأجهزة المعنية بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية التي تعرضت لها المحافظة مساء اليوم.

وأشار "الفقي" إلى تفعيل العمل على مدار 24 ساعة المقبلة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات.

وأكد المحافظ، أن هناك تواصل مستمر بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة الموقف أولًا بأول للتدخل السريع مع أي حوادث طارئة .

وكلف المحافظ اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، بالتوجه للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، لمتابعة الموقف بقرية نجع المشايخ التابعة لأولاد يحيى بحري، للاطمئنان على الوضع الحالي عقب الاستغاثة من وجود تجمعات لمياه تصل إلى المنازل.

ومن جانبه، أكد لطفي محمد على رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة دار السلام، تحويل مسار المياه إلى مخرات السيول باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما تم شفط المياه باستخدام سيارات شركة المياه في القرية، مشيرًا إلى السيطرة على الوضع وحجز المياه.

وأوضح أنه جرى التعامل مع قرية أولاد الشيخ، والتي تجمعت بها كمية كبيرة َمن مياه الأمطار، وتم التعامل الفوري واتخاذ اللازم.

وقال عبدالمنعم عبدالقوى رئيس مركز ومدينة ساقلته، إن ثلاث نخلات بالمستعمرة بقرية الجلاوية سقطت، وتم التعامل الفوري بمعدات الوحدة المحلية لإزالة النخيل المتساقط، ويقوم مسؤولو شركة الكهرباء بإعادة شد أسلاك الكهرباء وإنارة الطريق.

وذكر على أبو عقيل رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينه جرجا، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لعودة التيار الكهربي لجميع القرى، وأنه جاري العمل على آخر مغذٍ بالمدينة لضمان عودة التيار والتغذية الكهربية لباقي القرى والمناطق، كما تقوم سيارة شركة المياة بشفط مياه الأمطار بمنطقة النفق بجرجا.

وأكد محمد إمبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه سوهاج، وصول التيار الكهربائي لقرية بندار الكرمانية وتوابعها ولقرى عرابة أبودهب .

وقال على رفاعي رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينه طهطا، أن سلك كهربي "ضغط متوسط" قُطع بجزيرة شطورة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على جزء من الجزيرة، وجاري التعامل الفورى و الإصلاح.

وأضاف عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه طما، أن نخلة سقطت بالطريق العام بقرية كوم العرب وتم إزالتها على الفور وفتح الطريق، ولم ينتج عن ذلك خسائر.

وأفاد حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية لقرية البطاخ قامت برفع نخلة أدت الى انقطاع أسلاك الكهرباء بطريق سوهاج جهينه الشرقي، ومدخل قرية نجع يونس، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية بالتنسيق مع شركة الكهرباء وجاري إصلاح العطل وشد الأسلاك .

وقد تم إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بكافة الإجراءات المتخذة، وجاري المتابعة المستمرة بأي تطورات.