"تحيا مصر": نظمنا أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم لمواجهة كورونا

قال محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المنتشر كوفيد 19 كان لدينا طموح أننا سنتخطى هذه الأزمة، وتم ربط الطموح بشعار "تحيا مصر" والمشاركة، لافتاً إلى أن هدفنا كان جمع كل شركاء العمل المجتمعي منذ بداية الأزمة حتى نستطيع أن نوحد جهودنا في مواجهة كورونا، إضافة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لدى كل شركاء العمل المجتمعي والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والبنوك.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أكبر تجمع يمكن متابعته في مواجهة أزمة فيروس كورونا موجود في مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة ومن خلال هذه المبادرة تم إطلاق 3 قوافل، القافلة الأولى كانت تستهدف 4 محافظات بنحو 230 طنا، بعد ذلك بدأنا في التكبير وتم عمل أكبر قافلة في الأسبوع الأول من رمضان 1680 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ووصلت إلى 22 محافظة و150 ألف أسرة.

وتابع، أن اليوم شهدت مصر أكبر قافلة إنسانية نظمت على مستوى دول كثيرة في العالم لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ورعاية الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة وكل المتضررين من هذه الأزمة.