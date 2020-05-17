أبلغ عن المتهمين قبل وفاته.. تفاصيل مقتل شهيد شهامة جديد في العريش

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مقتل المواطن عبدالله الأخرسي بمنطقة العريش، بعد اعتداء متهمين عليه بأسلحة بيضاء.

وأوضحت التحقيقات تشاجُرَ أحد المتهمين أكثرَ من مرة مع بعض من أهالي إحدى القبائل هناك، لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم.

وأضافت التحقيقات: اتفق المتهمون على التعدي على الأهالي بالأسلحة البيضاء، وفي اليوم الذي حددوه هاجموا مساكنهم مُتعدِّين على بعضٍ منهم، وكان من بينهم المجني عليه المتوفى.

وأبلغ المجني عليه نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام بواقعة التعدي عليه، بأسلحة بيضاء وحدد أسماء بعض المتهمين مُحدثين إصاباته، التي توفى متأثرا بها بعد ذلك.

وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد ثمانية من المتهمين. وقد قررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه؛ لبيان سبب وفاته والإصابات التي كانت به. وتم ضبط بعض من المتهمين اليوم وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.