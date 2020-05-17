الديهي عن إصابة إمام مسجد بكورونا صلى بالناس سرا: قلة عقل ودين

علق الإعلامي نشأت الديهي، على واقعة إصابة إمام أحد المساجد في بورسعيد صلى بـ 20 آخرين جماعة سرًا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وتسبب في نقل العدوى إلى أسرته بالكامل، قائلًا: "يستاهل، واللي صلوا خلفه يستاهلوا"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن مجموعات الترصد بمديرية الصحة تقوم بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف الإمام المصاب، موجهًا رسالة للإمام: "هل أنت أتقى واحد في بورسعيد، وهل الضرب بتعليمات الدولة والمشايخ والأساتذة من الشرع، أنت الوحيد اللي هينزلك الوحي؟، الدولة حذرت من فتح المساجد والصلاة في جماعة".

وأشار إلى أن هذا ليس دليل التقوى والصلاح وإنما دليل على قلة العقل وقلة الدين، فالله تعالى قال في كتابة العزيز: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم"، معربًا عن ثقته في أن وزير الأوقاف سيفصل إمام هذا المسجد.