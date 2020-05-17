"تحيا مصر": استهدفنا بالدعم أفقر 300 قرية بالمحافظات لمواجهة كورونا

قال محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إن القافلة التي أطلقت أمس من خلال صندوق تحيا مصر قوامها 3 آلاف طن من المواد الغذائية، 130 طنا من الدواجن، و100 ألف قطعة ملابس جديدة قبل حلول عيد الفطر، مؤكدا أن كل الشعب المصري يتضامن خلال الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يوجد أكثر من 20 بوابة تعقيم نساعد بها مستشفيات الصدر والحميات وعددا من الأماكن التي يوجد بها تجمعات للمواطنين، وعدد 50 ألف كمامة سيتم توزيعها على مستشفيات الحميات والصدر و30 صنفا من المطهرات، وهو ما يجعلنا ناجحين مع شركاء العمل المجتمعي تحت مظلة صندوق تحيا مصر في تنظيم أكبر قافلة إنسانية.

وتابع، أنه تم الوصول للمحافظات الـ 27 من خلال 3 قوافل، وتم استهداف أفقر 300 قرية من خلال إحصاء وتقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، "وليس هذا فقط لكن شكل التعاون التي نسعى له هو مراجعة كل هذه المعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعنا أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني ليس فقط لتساعدنا في توزيع هذه المواد الغذائية الخاصة بالقاقلة ولكن لمراجعة البيانات للوصول للشخص المستهدف".

واستكمل أن وزارة التضامن تبذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية خاص بتحديث قوائم البيانات الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية، ما يساعدنا في توصيل الدعم للفئة المستحقة، وأن المتطوع والمشارك في صندوق "تحيا مصر" يدق على منزل الشخص المستحق حتى يوصل له الخدمة أو المساعدة العينية.