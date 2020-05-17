مدير مستشفى العزل بأبو خليفة: لم أذهب إلى منزلي منذ 8 مارس

قال الدكتور علي أبوحطب، مدير مستشفي العزل الصحي بأبوخليفة، إنه لم يذهب إلى منزله منذ 8 مارس وحتى اليوم: "مروحناش ولا يوم".

وأضاف "أبوحطب"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصابين يتم جلبهم عن طريق سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، وحينها يوفر المستشفى طبيبا لملازمة المريض لحين إيداعه بمقر الحجر الصحي له، موضحا أن البروتوكولات العلاجية للقضاء على الفيروس دائمة التغيير ولا يمكن الاعتماد على صنف واحد لفترة طويلة.

وأكد أن المستشفى به 420 حالة، وخرج بعد التحسن والشفاء التام منهم 157 حالة، والحالات الموجودة حاليا 80 حالة بالحجر الصحي و9 حالات في العناية المركزة وواحدة على التنفس الصناعي، مشيرا إلى أن فريق مكافحة العدوى يتعامل مع الحالات مع تقليل الاحتكاك بين الأطباء والفرق الطبية.