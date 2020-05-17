المترو: لا توجد إصابات بكورونا داخل منظومة العمل وتطهير 120 منفذ تذاكر

أعلن مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن أن الشركة تقوم يوميا بعمل قياسات الحرارة لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، إضافة إلى إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية، مشيراً إلى أن أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات تتم بصورة منتظمة ودورية، مؤكداً أنه تم تعقيم وتطهير 120 منفذا لبيع تذاكر القطارات بالمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات لم ترصد أى حالات إصابة بين العاملين بكورونا داخل منظومة العمل، مشيرا إلى أنه يتم يوميا متابعة ما يستجد من تطورات عن كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة، لوضع كافة السيناريوهات المحتملة حال تغيرت ساعات حظر التجوال في البلاد، موضحا أن جميع العاملين بالمترو يتمتعون بصحة جيدة ولا يوجد أي إصابات داخل العمل.

وأشار المصدر، إلى أن أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات تتم كل ساعتين تقريبا، وأن جميع القطارات تخضع لعمليات التعقيم قبل انطلاق ساعات التشغيل، إضافة إلى أن الشركة لم ترصد أي شكاوى خاصة بوجود أعطال بالقطارات أثناء ساعات التشغيل، كما تم القضاء نهائيا على الزحام والتكدسات داخل عربات القطارات وعلى أرصفة المحطات.