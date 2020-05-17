مستشار المفتي: نقل الزكاة من الخارج لمصر جائز وله الأولوية

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن في عام 2012 و2013 كانت الجماعة الإرهابية تطلب نقل أموال الزكاة من أوروبا لداخل مصر حينما كان الحكم بيدهم، مشيرا إلى أن هناك فقهاء يقولون إن نقل الزكاة من بلد لبلد غير جائز وفقهاء يقولون إن نقلها جائز وفي هذه الحالة ننظر للمصلحة العليا ونرجح بالمقاصد الشرعية والمقاصد الشرعية تقول على مذهب أبي حنيفة النعمان، إنه إذا احتاج أهل بلدك الزكاة يجوز نقلها لهم لما فيها من زكاة وصلة الرحم.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "نرجح بالمصلحة ونقول نقل الزكاة الآن أولى ومستحب ويؤجر الإنسان أكثر لأنها ستكون زكاة مال وصلة رحم"، مشددا على أن شيوخ الجماعة الإرهابية يتخيرون من الأحاديث ما يخدم أهدافهم، والزكاة كانت وعاء لهم وموردا سخيا لهم ولما ضاقت عليهم الأمور في مصر والدول العربية وحاولوا فتح هذه الموارد في بعض الدول الأوروبية ولجأوا في الزكاة.

وتابع عاشور أن نفس الشخص الذي يفتي اليوم هو من فتى في 2012 بنقل الزكاة لمصر، والآن يفتي بعدم نقل الزكاة لمصر، ونحن نقول إن المؤسسات المصرية الشرعية الدينية تجيز نقل الزكاة وإستحبابها في حالتنا الحالية وجائحة فيروس كورونا.