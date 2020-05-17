"تطوير مصر": أطلقنا مبادرة "بنبني حياة" لدعم المستشفيات ضد كورونا

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة قامت منذ شهر بإطلاق مبادرة "بنبني حياة" للوقاية وحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا: "كان لازم نلتفت لأهالينا اللي تدمرت منازلهم بفعل السيول، وقمنا مع جمعية الأورمان الخيرية بالتكفل بإحدى القرى في محافظة المنيا".

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قد جرى التعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لتزويد مستشفيات العزل بالأجهزة والمعدات الأخرى: "تكفلنا بشكل خاص بأطباء وممرضي مستشفى قصر العيني مع مؤسسة أهل مصر الخيرية".

وأوضح أنه تم التعاون مع عدد من الشباب لتوفير وجبات إفطار يومية للمستشفيات والعاملين بها: "اتبرعنا لمؤسسة مصر الخير باسم عمال تطوير مصر، ودي كانت بديل الأنشطة اللي بنعملها في رمضان، وده أقل شيء ممكن نعمله في الفترة الحالية".