الوطنية للطرق عن زحام كارتة طريقة السويس: في مواطنين مش بيرضوا يدفعوا

كشف اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، سبب الزحام الشديد عند كارتة طريق السويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "الزحمة سببها إن البوابة اتعملت على مرحلتين، عشان الطريق يستوعبها، ويبقى عندنا 14 حارة مرورية، بيبقى في لبس عند المواطن في اختيار أحدها".

وأضاف: "قلة من المواطنين يمتنعون عن السداد ويقول مش دافع، وفي مواطن بيدفع 200 جنيه، وواحد بيديني فيزا ويقولي عاوز أعدي".

وتابع: "وفي اللي بيدور على المحفظة قدام الكابينة ويفتح الهاند بانج ميلاقيش فيها، ويفتح تابلوه العربية ميلاقيش، واللي جنبه يقوله مش معايا".

وأشار، إلى أن ضابطين دفعا قيمة رسوم المرور لأحد المواطنين، مشددًا على أن شخصا واحد غير ملتزم قد يؤدي إلى حدوث حالات التزاحم الشديدة: "دي مش أول ولا آخر بوابة هتتعمل".