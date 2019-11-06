خبير عن "الكارتة" على الطرق الجديدة: هناك طرق أخرى بديلة مجانية

قال الدكتور عمرو شوقي منظم معرض النقل وإنشاء وصيانة الطرق والكباري، إن الحكومة تنشئ شبكة الطرق للمستقبل.

وعلق شوقي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" على مسألة الكارتة الموجودة على الطرق مشيرًا إلى أن المواطن غير مجبر على استخدام الطرق الموجود عليها كارتات نظرًا لوجود طرق أخرى بديلة مجانية.

وأضاف: "أنت لست مجبرا على استخدام هذه الطرق وهناك بدائل كثيرة وبين أي نقطتين في القاهرة فيه طريق عادي وطريق سريع وحسب إمكانياتك وقدراتك بتستخدم الطريق".

وأشار شوقي إلى أن الطرق السريعة الخارجية تتكلف مبالغ كبيرة نظرًا لأنها تتم باستعدادات وإمكانيات خاصة.

ونصح شوقي المواطنين بالبحث عن الحالة المرورية للطرق الداخلية صباحًا واستقلالها حال فراغها وعدم المرور من الطرق التي تحتوي على الكارتات.