رئيس اتصالات البرلمان: القليوبية تسجل 29 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

نفى النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، الشائعات على السوشيال ميديا بزيادة حالات الإصابة بكورونا بإحدى الشركات.

وأكد النائب في بيانه على صفحته الرسمية بفيس بوك، أن البيانات الرسمية الليلة كشفت عن تسجيل القليوبية 29 حالة إيجابية ووفاة حالتين عامل من الرملة مركز بنها-وسيدة من شبين القناطر.

وأوضح النائب أن الحالات الإيجابية حالتين لعامل 57 عاما، منطقة كفرمناقر بأول بنها وطبيب مقيم ورورة مركز بنها، وحالتين بمركز طوخ لموظف بالمعاش مدينة طوخ وسيدة 76 عاما، بقرية أجهور الكبرى، و3 حالات مركزكفرشكر ممرضة 27 عاما، مقيمة كفرعامر ورضوان، وموظف 57 عاما، بأسنيت وربة منزل 59 عاما بكفرمنصور، وحالتين بمركز شبين القناطر لربة منزل 51 عاما، وعامل 55 عاما، منشية الكرام وحالتين :سيدة 54 عاما، وموظف 58 عاما، كفرالدير و3 حالات مركز قليوب لموظف 43 عاما، سنديون وعامل 53 عاما، كفرأبوجمعه وموظف 30 عاما قلما، وحالتين لربة منزل 48 عاما، وموظف 46 عاما، الحي الأول محلية 5 العبور وحالتين لسيدة 54 عاما، وعامل بالمعاش 61 عاما بمدينة الخصوص، وحالتين لموظف 58 سنة مقيم القناطر الخيرية العطارة وعامل 43سنة بهادة مركز القناطر وحالتين :ربة منزل 47سنة أبوزعبل وعامل 39سنة الخانكة

و4حالات لموظف 42سنة مسطرد وربة منزل 28سنة بهتيم تاني شبرا وموظف شارع الفاروق طلبة شبرالخيمة وربة منزل 41سنة شارع دايرالناحية مسطرد و3 حالات لربة منزل 29سنة وعامل 48سنة مدينة الفتح تاني شبرا شارع أبوعوف وموظف 38 سنة شارع احمدزايد المعصرة شرق شبرا