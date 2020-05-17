"الدين بيقول إيه".. 5 إفيهات خالدة لـ"الزعيم" عادل إمام في عيد ميلاده

رائد الكوميديا فى مصر والوطن العربي، صاحب الضحكة التى لن تتكرر، بمجرد ظهوره على الشاشة يبعث طاقة من الضحك للمشاهد، وهو أيضًا صاحب أشهر "إفيهات" فى الوسط الفني.

هو الزعيم عادل إمام، الذي يحل اليوم عيد ميلاده الـ80، وفى التقرير التالي نستعرض أبرز "إفيهاته" خلال مشواره الفني.

- في فيلم "عنتر شايل سيفه"، كانت من أشهر عباراته عادل إمام "الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب".

- في فيلم "عريس من جهة أمنية"، بعد أن فشل زواج ابنته الوحيدة كان يردد، "الجوازة باظت".

- في فيلم "حسن و مرقص"، كان يجسد دور رجل مسيحي، ولكن كان يذهب إلي المسجد بحكم الأحداث، وكلما كان يتعرض لسؤال كان يقول، "الدين بيقول إيه".

- فى فيلم "مرجان أحمد مرجان"، ومن أشهر إفيهاته "الحلزونة ياما الحلزونة"، "لقد وقعنا في الفخ".

- في مسرحية "الواد سيد الشغال"،من أشهر إفيهاته عندما كان يكتب طلبات الفطار لسكان الفيلا ، فكان يردد "فتيك مفروم على بيضة نية".