عادل إمام عن أغنية عيد ميلاده لـ"الوطن": "مبهجة وعاجز عن الشكر"

أعرب عادل إمام عن سعادته، في تصريحات لـ"الوطن"، عن مظاهرة الحب على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا أنه عاجز عن الشكر، وأنه يشعر بحب كبير.

وعن أغنية "عادل إمام الأول"، التي طرحتها الشركة التحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، في عدي ميلاد الزعيم الـ80، فقال عادل إمام إن الأغنية مبهجة للغاية، موجهاً شكره لصناع الأغنية والقائمين عليها.

جدير بالذكر أن أغنية عادل إمام الأول من غناء محمد كيلاني، تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويحتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، والذي يتزامن مع مسلسله "فلانتينو" الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان الكريم على شاشة DMC، محققا نجاحا كبيرا.