أهالي دمياط يشكرون نائب مدير مستشفى النجيلة.. والطبيب: هوّنتم عليا كتير

لافتات وكلمات شكر، كان رد أهالي قرية دماط بمركز قطور بالغربية، على مجهودات الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة، ابن قريتهم الذي تعافي من كورونا بعد الإصابة به في أثناء تأدية واجبه، وعلى الرغم من أنه يعيش في طنطا في الوقت الحالي لكن بادرة أهالي قريته "عوضته عن الكثير".

قال علام، لـ"الوطن" إنه فوجئ بشقيقه يرسل له صور اللافتات بمسقط رأسه، الأمر الذي أسعده جدا، متابعا: أقيم في طنطا وقبل ظروف كورونا الطارئة التي تعيشها البلاد كنت أزور قرية دماط أسبوعيا ليزور أهله ومعارفه.

"سعيد جدا ببادرتهم الطيبة"، هكذا يؤكد علام، الذي يرى أن اللافتة كانت داعمة له في هذه الفترة فالتقدير المعنوي أهم بكثير من التقدير المادي، أما الأجمل هو عدم انسياق الأهالي وراء ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتهم الأطباء بالتقصير.

وتابع نائب مدير مستشفى النجيلة، أن الذين يشككون في الأطقم الطبية قليلون لكن للأسف صوتهم عال مشددا أن الأطباء لا يؤدون واجبهم من أجل التقدير، لكن البوستات المغرضة والتي هدفها الترافيك وعلاجها عدم التفاعل، ليست مناسبة في وقت يحتاج فيه المواطن الثقة في الأطباء حيث لا مجال للتشكيك.

وأكد علام، ضرورة التوعية مؤكدا أن كل الأبحاث على مر التاريخ أكدت أن الوعي هو السبب الأساسي لعدم تفشي الأوبئة، إلى جانب الإجراءات المتخذة ولكن الوعي دائما يأتي في المرتبة الأولى.

وكان علام كتب عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن البادرة الرائعة دي أسعدتنى جدا ومش قادر أوصفلكم فرحتى لما شفت الصور هونت عليا كتير جدا ربنا يعدى الفترة دى على خير دعوات الناس ليا ولأسرتى والبادره دى بالدنيا كلها عوضتنى عن حاجات كتيرة شكرا ليكم بجد رسالة لكل مقدمى الخدمة الصحية فى مصر متبصوش على الجانب السيئ والتعليقات والتصرفات المستفزة دايما هتلاقى ناس تستاهل اللى بتعملوه ومتنجروش لمحاولة الوقيعة بينا وبين أهلنا والله يستلهلوا أي حاجة بنعملها ده واجبنا ومش بطولة ده شرف ما بعده شرف".