خالد أبوبكر يشيد بأداء الحكومة في مواجهة كورونا: على أكمل وجه

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ستعقد اجتماعا اليوم الأحد، وإن القرارات تؤخذ بشكل يومي، وهناك متابعات دورية بشأنها، كما أن الجائحة تُعد تجربة وتحديا كبيرا أمام العالم كله "مش عاوزين ننحر في بعض".

وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض بشكل استثنائي على شاشة "extra news"، أن الحكومة لا تحارب كورونا لأجل مكسب سياسي "نحن في معركة واحدة، وأنا متحيز تمامًا للحكومة في أزمة كورونا، ولا يوجد مكسب سياسي في هذه الأزمة، نحن في حرب واحدة ولسنا في حربين أو معسكرين، ورئيس الوزراء يقوم بدوره عل أكمل وجه".

وأوضح أن الدولة المصرية أنجزت الكثير من المشروعات القومية والتنموية على منذ 2014 حتى اليوم، مشددًا على ضرورة وضع خريطة كاملة للمشروعات التي أنجزتها الدولة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، واستعراضها في احتفالية خاصة في 30 يونيو المقبل "أدعوا مصر كلها للتصميم على الاحتفال في 30 يونيو هذا العام.. وأتمنى أن تكون هناك خريطة كاملة لمصر لكل ما تم فيها من مشروعات منذ 2014 حتى اليوم".

وتابع: "حجم مشروعات في البلد منذ 2014 حتى اليوم بالأرقام والفلوس ضخم.. لدرجة إنكم هتقولوا اتعمل كدا إزاى؟.. يجب وضع خريطة تستعرض ماذا فعل عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم حتى اليوم".

وتعقد لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لها اليوم، وتضم في عضويتها وزيرة الصحة هالة زايد والدكتور محمد عوض تاج دين، مستشار الرئيس للشئون الصحية.

وتدرس اللجنة باجتماعها موقف فيروس كورونا المستجد الحالي من نتائج بيانات وزارة الصحة لعدد المصابين والوفيات وحالات الشفاء، لتعلن على أثرها موقف وإجراءات الدولة من الحظر الجاري، أو الإعلان عن قرارات جديدة بهدف حماية المواطن من كورونا.