إصابة قائد فريق جمهورية شبين بفيروس كورونا

أعلن نادي جمهورية شبين بمحافظة المنوفية، في بيان له، إصابة كابتن الفريق اللاعب أحمد الشرقاوي بفيروس كورونا، مشيرًا إلى حجز اللاعب بالحجر الصحي بشبين الكوم.

وأكد البيان أن النائب أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين أجرى اتصالًا هاتفيًا باللاعب أحمد الشرقاوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد "الخشن" متابعته لحالة اللاعب، وتلبية كافة مطالبه، والتواصل مع الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لتوفير سبل الرعاية له.

كما حرص أيمن خطاب نائب رئيس النادي ومحمود الخياط أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة على الاتصال باللاعب، والشد من أزره، والتأكيد على وقوف النادي بجانبه في تلك المحنة الصعبة.