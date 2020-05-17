خروج 11 حالة من العزل الصحي بأسوان عقب تعافيهم من كورونا  

أكد الدكتور مصطفي أبو المجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، خروج 11 حالة من مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة ونزل الشباب بمدينة أسوان، اليوم، وذلك عقب تعافيهم تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعقب ظهور نتائج تحاليلهم سلبية مرتين متتاليتين.

وتابع أبو المجد، الحالات التي تماثلت للشفاء هم " مروة.ع.أ ، ورابعة .م.م، فاطمة.م.م ، و عبد الحليم. ا. ع ، و أمينه .ع. أ، نجم الدين. أ.أ ، ومنصور.ج.ع، و عبد الرحمن .ع.ع، و فايز .ف.ص، وزينب.ع .أ، و بوسىي.خ.ع "،

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل الصحي حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.