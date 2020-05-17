سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، 17 مايو الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.