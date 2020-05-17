رئيس جامعة حلوان: استقبلنا 1500 مصاب بفيروس كورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة وضعت خطة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد تتضمن محورين، لافتا إلى أن الجامعة بها منطقتين للمدن الجامعية الأولى تتواجد في منطقة "عين حلوان"، موضحا أن المدن الجامعية جرى تطويرها واستقبلت ما يقارب 1500 مريض حامل للفيروس.

وأضاف "عبد الباسط" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن استيعاب المدينة الجامعية وصل إلى 450 مريض حامل للفيروس، موضحا أن المدن الجامعية ليست بمثابة مستشفيات ولكن منطقة عزل ثانية، لافتا إلى أن الموجودين من حاملي الفيروس حالتهم مستقرة أو في مرحلة التعافي.

وأشار إلى أن الجامعة تمتلك مدينة جامعية في المطرية، وهي مجهزة لاستقبال العائدين من الخارج، مؤكدا أن 100% منهم عينتهم سلبية، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بعدة خدمات منها الخدمات الطبية، حيث يتم توفير وسائل للتسلية، كما تم توفير شاشة كبيرة 2 في كل دور، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي كما تم توفير ترابيزات تنس طاولة.