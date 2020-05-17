"الاستثمار" تقدم خدمات قطاع الأداء الاقتصادي إلكترونيا

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 223 لسنة 2020، بتقديم خدمات قطاع الأداء الاقتصادي إلكترونيا، بما في ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التي تصدر عن القطاع، من خلال البريد الالكترونى المعد لهذا الغرض وهو: EPS_Evaluation@gafinet.org.eg بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم، وEPS_Capitaledit@gafinet.org.eg بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدا لإطلاق الخدمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.

ونص القرار على التزام قطاع الأداء الاقتصادي بالانتهاء من أعمال الفحص المسبق للهياكل المالية للشركات، خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات المطلوبة، مع الانتهاء من خدمات أعمال التقييم خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، على أن يتم مد صلاحية تقارير التقييم الصادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي ووكلائهم إلكترونيا، مع اعداد دليل للأسئلة الشائعة يتضمن حصرا للاستفسارات التي ترد من المستثمرين ووكلائهم مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة على أن يتم تحديثه بصورة دورية.

ونص القرار على أنّه للمستثمرين ووكلائهم الحق في الحصول على الخدمات بالطريقة العادية، مع الالتزام بقواعد واجراءات الحجز المسبق المعمول بها في الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، أنّ القرار يأتي في إطار التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم، وللتيسير عليهم في إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.