السعودية تقدم عشرات الأطنان لإفطار الصائمين بآسيا وأفريقيا

واصل برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين لعام 1441هـ تقديم عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية في عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ففي جمهورية السودان الشقيقة أكملت الملحقية الدينية بسفارة المملكة في الخرطوم التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع 50 طن من السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية، والذي استهدف إفطار 80 ألف صائم بشهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وعدد من الجمعيات الخيرية الرسمية بالسودان.

وبهذه المناسبة، أكد الملحق الديني بسفارة المملكة بالسودان عبدالله آل الشيخ أن الملحقية أكملت توزيع الأطنان على العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان منها: ولاية شمال كردفان، وولاية الجزيرة، ونهر النيل، كما سمل البرنامج توزيع السلال على مخيمات اللاجئين من جنوب السودان بجبل أوليه وولاية الجزيرة، وفق الخطة المعتمدة من الوزارة هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وفي إثيوبيا، دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في أديس ابابا برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - لعام 1441هـ، الذي يستهدف توزيع أكثر من 4000 آلاف من السلال الغذائية يستفيد منها 40 ألف صائم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر ‏السفارة في العاصمة أديس أبابا وعدد من الأقاليم.

وقدم مفتي أثيوبيا الشيخ عمر إدريس شكره لخادم الحرمين، وولي عهده على الدعم السخي واهتمامهم بمسلمي أثيوبيا، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يحفظ المملكة من كل سوء.

وفي جمهورية السنغال تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، في أقاليم جمهورية السنغال، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة السنغالية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 حيث جرى توزيع 300 سلة غذائية في مقر جمعية مصعب بن عمير للتربية والتعليم للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها حوالي 3000 شخص.

وفي تايلاند، تواصل وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في تايلاند جهودها في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور على المسلمين في ولايات تايلند للعام الجاري 1441هــ، حيث وزعت الوزارة في بانكوك أكثر من 4000 سلة غذائية ليستفيد منها أكثر من 30 ألف مسلم بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجالس الإسلامية في ولايات تايلند.

كما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بتوزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في ماليزيا وسط إشادة واسعة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية الماليزية الذين يشيدون بدور المملكة وقيادتها في تلمس احتياجات الأشقاء في شهر الخير والعطاء وفي ظل ظروف استثنائية عصفت بأغلب دول العالم.