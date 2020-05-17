إجراء 7 ملايين فحص للكشف عن كورونا في روسيا

أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا عن إجراء نحو 7 ملايين اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم، إن عدد الفحوص المخبرية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 6 ملايين و916088 فحصا، مضيفة أن أكثر من 262 ألف شخص يبقون قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي سياق مستجدات كورونا أيضا، ذكرت سلطات موسكو اليوم الأحد، أن 1498 مريضا بكوفيد-19 تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليتجاوز إجمالي المتعافين 27 ألفا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في موسكو نحو 143 ألفا حتى اليوم الأحد.