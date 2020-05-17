تشييع جثامين 4 أطفال دهستهم سيارة ملاكي بأسيوط

شيع أهالي مركز أبنوب في محافظة أسيوط جثامين 4 أطفال دهستهم سيارة ملاكي بعد اصطدامها بعمود إنارة كانوا يقفوا بجواره أول مدخل أبنوب أمام المعهد الديني بالبندر دائرة المركز.

وأكد مصدر لـ"الوطن" أن والدة طفلين شقيقين من ضحايا الحادث فور علمها بنبأ وفاة طفليها أصيبت بأزمة قلبية ودخلت في غيبوبة وتم نقلها للمستشفى وحالتها حرجة.

وتعود الواقعة إلى مساء أمس، عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووقوع وفيات أطفال أول مدخل أبنوب أمام المعهد الديني بالبندر دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف تبين وقوع حادث اصطدام السيارة رقم ١٢٧٣٨٨ ملاكي أسيوط بقيادة "صابر عطية محمد عمر " مقيم بمركز أبنوب بعمود إنارة ومصرع 4 أطفال كانوا بجوار العمود وهم كل من أسامة نصر فيصل ١٢ سنة- عبدالرحمن محمد فيصل ٨ سنوات- كريم محمد فيصل ٧ سنوات- محمد أحمد عبدالناصر ١١ سنة بينما لاذ قائد السيارة بالفرار.

ونجم عن الحادث أيضا إتلاف عامود كهرباء نتيجة اصطدام السيارة به وجاري تقدير التلفيات بمعرفة هندسة كهرباء أبنوب.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة والتحفظ على السيارة بمركز الشرطة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز إلى أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة السرعة الزائدة.

وتمكن فريق مباحث المركز من تحديد مكان المتهم وجرى إلقاء القبض عليه، تحرير المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.