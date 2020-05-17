استقرار أسعار الدولار و15.70 جنيه الأعلى شراء

استقر سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه، للأسبوع العاشر على التوالي، وفق آخر تحديت للبنوك أمس، اذ سجّل بنكان حكوميان الأقل سعرا لشراء وبيع الدولار، وهما الأهلي المصري، ومصر، بـ15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات لمواقع البنوك.

وجاء ت بنوك "كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، الأهلي الكويتي، بلوم، مصرف أبوظبي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، قطر الوطني، hsbc"، الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار في البنوك، عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.