أمين النواب يتابع إجراءات مواجهة كورونا قبل بدء الجلسات

أجرى مجلس النواب عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، استعدادا لعقد الجلسات البرلمانية اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وحرص المستشار محمود فوزي الأمين العام بمجلس النواب منذ الصباح، على متابعة الإجراءات لحظة بلحظة، بداية من إلزام الموجودين داخل حرم المجلس، بالمرور على ماكينة التعقيم والحصول على الكمامة الطبية لارتدائها، وتطهير اليدين بالكحول.

كما حرص فوزي على زيارة المركز الصحفي والاطمئنان على أحوال المحررين البرلمانيين قبل بدء أعمال الجلسة البرلمانية.

كان مجلس النواب اتخذ عددا من الإجراءات المشددة لمواجهة عدوى فيروس كورونا، شملت وضع ملصقات ورقية وإلكترونية توعوية في الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، لتخاطب جميع المتواجدين بالمجلس، باللغة العربية والإنجليزية، فضلا عن تطهير وتعقيم قاعات ومبانى ومكاتب مجلس النواب، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والتأكيد على الاستخدام الدوري للمعقمات الموضوعة بأروقة البرلمان وارتداء مستلزمات الوقاية.

كما شملت الإجراءات التنبيه على أنّ كل من خالط النائبة شيرين فراج التي تخضع حاليا للعزل الصحي بمستفشى قصر العيني بسبب إصابتها بفيروس كورونا، إلى عزل نفسه وفقا للحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يوما، سواء عاملين أو نواب.