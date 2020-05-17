إزالة 75 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط، حملة برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد بالاشتراك مع مديرية أمن بحضور اللواء ماجد مؤمن واللواء طارق كامل واللواء إبراهيم الحديدي مساعدي مدير أمن دمياط، حيث تم إزالة حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة 15 فدانا، وبمركز ومدينة فارسكور.

كما تم إزالة حالتي تعدِ على أراض زراعية بمساحة 375 م2 وحالة بناء مخالف على مساحة 200 م2 بالإضافة إلى إزالة منشأة آيلة للسقوط على مساحة 250 م2 وحالة تعدِ على أملاك دولة بمساحة 3 م2.

كما تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة 95 م2 وكذلك 21 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الري بمساحة 968 م٢ فضلا عن تلقي 17 طلب تصالح في مخالفات البناء لمساحات تقدر بـ2667 م2، وذلك بمركز ومدينة كفر سعد، لافتة إلى إزالة 30 حالة بمساحة 7970 م2 بمركز ومدينة كفر البطيخ، وذلك لـ11 حالة تعدِ على أراض زراعية بمساحة 3150 م2.

وحالة بناء مخالف على مساحة 75م2 و15 حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 4235 م2، وتلقي 3 طلبات للتصالح في مخالفات البناء بمساحة 510 م2 هذا، بالإضافة إلى إزالة 12 عامود كهرباء مخالف، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها خلال الفترة الماضية 291 بنسبة تنفيذ بلغت 195%، وذلك لما تم تحقيقه من أعمال فوق المستهدف.

بدورها، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تم بذل جهود غير مسبوقة للتصدي لكافة حالات التعديات على أملاك الدولة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية، وكذلك التعامل الحاسم مع حالات البناء المخالف، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن مع عرض المخالفين على النيابة العسكرية.