الزراعة تحصّن 700 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ الهيئة ومديرياتها بالمحافظات انتهت من تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 24 محافظة.

وأوضح أنّ جهود الدولة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة لمديريات الطب البيطري في المحافظات، ساهمت في السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعيه، ومرض حمى الوادي المتصدع، وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة في بعض الدول المجاورة.

وناشدت وزارة الزراعة، المربين بالحرص على تحصين مواشيهم للمحافظة على المناعات العالية ضد الأمراض، والتي تأتي من حملات التحصين.

وأضاف محمود أنّ الهيئة أيضا ومديرياتها انتهت من تطهير أكثر من 93 ألف منشأة حكومية من فيروس كورونا.