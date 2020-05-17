لمواجهة كورونا.. ربط قاعة "الشيوخ" بـ"النواب" قبل بدء الجلسة العامة

ربطت إدارة الإذاعة بمجلس النواب القاعة الرئيسية بمجلس الشيوخ، بقاعتها الرئيسية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال تقسيم أعضاء البرلمان على القاعتين لتحقيق المسافات الآمنة، بعد التكدس الذي شهدته في الجلسات السابقة.

أبلغت الأمانة العامة بمجلس النواب الأعضاء بضرورة التعامل بحذر في ضوء مواجهة فيروس كورونا، واتباع إجراءات التعقيم لليدين وارتداء الكمامات الطبية داخل حرم المجلس، وتحقيق أقصى قدر من التباعد الاجتماعي.

كان البرلمان اتخذ عددا من الإجراءات المشددة، في ضوء الإعلان عن إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج وأبنائها نتيجة مخالطتها لمصابين بفيروس كورونا، حيث يخضعون حاليا لبروتوكول العزل الصحي بمستشفى القصر العيني.

وشملت خطة الإجراءات لمواجهة هذا الفيروس وضع ملصقات ورقية وإلكترونية توعوية بكل الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، لتخاطب جميع المتواجدين بالمجلس، باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يجري تطهير وتعقيم جميع قاعات ومبانى ومكاتب مجلس النواب، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والتأكيد على الاستخدام الدوري للمعقمات الموضوعة بأروقة البرلمان وارتداء مستلزمات الوقاية.